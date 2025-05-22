Экс-арбитр Лопес Ньето о критике судейства на ТВ «Реала»: «Мне это не нравится, но нужно жить в условиях свободы самовыражения. Анализировать это – не мое дело»
Бывший арбитр высказался о видео клубного телевидения «Реала».
На клубном канале часто критиковались судейские решения, которые, по мнению авторов роликов, были ошибочными и вредили мадридцам.
«Мне это не нравится, но нужно понимать мир, в котором мы находимся, и жить в условиях свободы самовыражения. Я не думаю, что это правильно, но анализировать это – не мое дело.
В судействе, как и в государственных делах, есть мнения, которые вам нравятся в один день, а на следующий – нет, но вы должны знать, как их переварить.
Судейство в настоящее время переживает очень сложные времена. В него лезут стороны, которые думают, что разбираются в предмете, но на самом деле ничего не знают», – сказал Антонио Лопес Ньето.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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