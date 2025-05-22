Экс-арбитр Лопес Ньето о критике судейства на ТВ «Реала»: «Мне это не нравится, но нужно жить в условиях свободы самовыражения. Анализировать это – не мое дело»

Бывший арбитр высказался о видео клубного телевидения «Реала».

На клубном канале часто критиковались судейские решения, которые, по мнению авторов роликов, были ошибочными и вредили мадридцам.

«Мне это не нравится, но нужно понимать мир, в котором мы находимся, и жить в условиях свободы самовыражения. Я не думаю, что это правильно, но анализировать это – не мое дело.

В судействе, как и в государственных делах, есть мнения, которые вам нравятся в один день, а на следующий – нет, но вы должны знать, как их переварить.

Судейство в настоящее время переживает очень сложные времена. В него лезут стороны, которые думают, что разбираются в предмете, но на самом деле ничего не знают», – сказал Антонио Лопес Ньето.