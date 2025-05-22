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Вальехо покинет «Реал» в конце сезона после 10 лет в клубе. Защитник провел 34 матча за «Мадрид» и выиграл 13 трофеев (As)

Хесус Вальехо уйдет из «Реала» по окончании сезона.

Как сообщает As, защитник не продлит действующий контракт, который заканчивается 30 июня. 28-летний игрок также не поедет на клубный чемпионат мира.

Вальехо провел в «Реале» 10 сезонов, за это время 5 раз отправляясь в аренду. Всего на счету защитника 34 матча и 2038 минут за «Мадрид».

При этом испанец завоевал 13 титулов с клубом. Таким образом, он получал трофей за каждые 157 минут на поле. Среди них один трофей Ла Лиги, один Кубок Испании, два Суперкубка Испании, три Суперкубка Европы, три титула клубных чемпионов мира, два трофея Лиги чемпионов и Межконтинентальный кубок.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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