Люк Шоу: «Футболисты должны задаться вопросом: «Хороши ли мы для «Манчестер Юнайтед?». Наши результаты неприемлемы для клуба, который всегда был одним из крупнейших в мире»
Люк Шоу заявил об ответственности игроков «МЮ» за результаты команды.
Команда тренера Рубена Аморима проиграла «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.
«Это очень больно. Этот сезон недостаточно хорош.
Думаю, что мы, футболисты, должны задаться вопросом: «Хороши ли мы для «Манчестер Юнайтед?». Это непозволительный сезон.
Наше положение в АПЛ и наши результаты неприемлемы для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», который выиграл множество трофеев и всегда был одной из крупнейших команд в мире. Сейчас мы далеки от этого.
Мы, футболисты, должны взять на себя ответственность, потому что мы находимся на поле, и нам нужно показывать результат, а не отрицать его. Этот сезон недостаточно хорош», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
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