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Флик отправлял в раздевалку игроков «Барсы», праздновавших победу в Ла Лиге. «Эспаньол» включил разбрызгиватели на стадионе

«Эспаньол» попытался помешать игрокам «Барсы» отпраздновать титул на своем поле.

Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Испании, обыграв «Эспаньол» (2:0) в гостях в 36-м туре Ла Лиги.

После финального свистка футболисты «Барселоны» начали праздновать победу в чемпионате, но главный тренер Ханс-Дитер Флик призвал игроков отправиться в раздевалку.

Также по окончании матча на поле стадиона «Эспаньола» включились разбрызгиватели, но игроки «Барселоны» продолжили празднованиие.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
RCDE Стэдиум
logoЭспаньол
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