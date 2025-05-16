Флик отправлял в раздевалку игроков «Барсы», праздновавших победу в Ла Лиге. «Эспаньол» включил разбрызгиватели на стадионе
«Эспаньол» попытался помешать игрокам «Барсы» отпраздновать титул на своем поле.
Сине-гранатовые досрочно стали чемпионами Испании, обыграв «Эспаньол» (2:0) в гостях в 36-м туре Ла Лиги.
После финального свистка футболисты «Барселоны» начали праздновать победу в чемпионате, но главный тренер Ханс-Дитер Флик призвал игроков отправиться в раздевалку.
Также по окончании матча на поле стадиона «Эспаньола» включились разбрызгиватели, но игроки «Барселоны» продолжили празднованиие.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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