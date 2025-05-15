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«Реал» потратил 5 млн на защитников за 5 лет – 236-е место в мире. У топ-клубов Англии по 250+ млн за этот период, у «Челси» – почти 400 млн

«Реал» находится в третьей сотне команд по тратам на защитников за последние годы.

Мадридский клуб потратил 5 млн евро на игроков обороны за последние 5 лет – это 236-й результат в мире, сообщает Transfermarkt.

За 5 млн евро был приобретен Фран Гарсия в 2023-м году. Всего было подписано трое футболистов этого амплуа. Антонио Рюдигер и Давид Алаба пришли в качестве свободных агентов.

Первые пять мест по тратам на защитников в указанный период занимают английские клубы.

1. «Челси» (13 трансферов, 391,4 млн евро)

2. «Тоттенхэм» (18 трансферов, 358,1 млн)

3. «Ман Сити» (9 трансферов, 320,4 млн)

4. «Манчестер Юнайтед» (12 трансферов, 281,2 млн)

5. «Арсенал» (11 трансферов, 258,4 млн)

6. «ПСЖ» (12 трансферов, 250,5 млн). 

7. «Бавария» (15 трансферов, 224,5 млн). 

8. «Астон Вилла» (16 трансферов, 195,9 млн). 

9. «Вест Хэм» (12 трансферов, 193,5 млн). 

10. «РБ Лейпциг» (13 трансферов, 182,8 млн). 

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит Дина Хейсена у «Борнмута» за 50 млн фунтов. Также мадридцы работают над трансфером Альваро Каррераса из «Бенфики». А Трент Александер-Арнолд должен бесплатно перейти из «Ливерпуля».

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
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