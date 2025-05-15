«Реал» потратил 5 млн на защитников за 5 лет – 236-е место в мире. У топ-клубов Англии по 250+ млн за этот период, у «Челси» – почти 400 млн

«Реал» находится в третьей сотне команд по тратам на защитников за последние годы.

Мадридский клуб потратил 5 млн евро на игроков обороны за последние 5 лет – это 236-й результат в мире, сообщает Transfermarkt.

За 5 млн евро был приобретен Фран Гарсия в 2023-м году. Всего было подписано трое футболистов этого амплуа. Антонио Рюдигер и Давид Алаба пришли в качестве свободных агентов.

Первые пять мест по тратам на защитников в указанный период занимают английские клубы.

1. «Челси » (13 трансферов, 391,4 млн евро)

2. «Тоттенхэм » (18 трансферов, 358,1 млн)

3. «Ман Сити» (9 трансферов, 320,4 млн)

4. «Манчестер Юнайтед » (12 трансферов, 281,2 млн)

5. «Арсенал » (11 трансферов, 258,4 млн)

6. «ПСЖ» (12 трансферов, 250,5 млн).

7. «Бавария» (15 трансферов, 224,5 млн).

8. «Астон Вилла» (16 трансферов, 195,9 млн).

9. «Вест Хэм» (12 трансферов, 193,5 млн).

10. «РБ Лейпциг» (13 трансферов, 182,8 млн).

Ранее сообщалось , что «Реал» выкупит Дина Хейсена у «Борнмута» за 50 млн фунтов. Также мадридцы работают над трансфером Альваро Каррераса из «Бенфики». А Трент Александер-Арнолд должен бесплатно перейти из «Ливерпуля».