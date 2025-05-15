МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Остина», «Интер Майами» Месси против «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сент-Луисом»
В МЛС пройдут очередные матчи.
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Остином», «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Сент-Луисом», «Интер Майами» Лионеля Месси встретится на выезде с «Сан-Хосе».
МЛС
Регулярный чемпионат
15 мая 00:45, Energizer Park
Не начался
-xG-
15 мая 01:00, Q2 Stadium
Не начался
-xG-
15 мая 02:30, PayPal Park
Не начался
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура36518 голосов
Краснодар
Зенит
ЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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