МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Остина», «Интер Майами» Месси против «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сент-Луисом»

В МЛС пройдут очередные матчи.

«Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Остином », «Канзас-Сити » Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Сент-Луисом», «Интер Майами » Лионеля Месси встретится на выезде с «Сан-Хосе ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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