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МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Остина», «Интер Майами» Месси против «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Сент-Луисом»

В МЛС пройдут очередные матчи.

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука сыграет в гостях с «Остином», «Канзас-Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Сент-Луисом», «Интер Майами» Лионеля Месси встретится на выезде с «Сан-Хосе».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
15 мая 00:45, Energizer Park
Сент-Луис Сити
Не начался
-xG-
Спортинг Канзас Сити
МЛС. Регулярный чемпионат
15 мая 01:00, Q2 Stadium
Остин
Не начался
-xG-
Атланта Юнайтед
МЛС. Регулярный чемпионат
15 мая 02:30, PayPal Park
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Не начался
-xG-
Интер Майами

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура36518 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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