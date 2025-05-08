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  • «Великую Отечественную войну выиграл советский солдат, все это знают. Раздражаешься, когда мировые лидеры такое говорят». Жирков о словах Трампа про США как «доминирующую силу» в войне
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«Великую Отечественную войну выиграл советский солдат, все это знают. Раздражаешься, когда мировые лидеры такое говорят». Жирков о словах Трампа про США как «доминирующую силу» в войне

Юрий Жирков не согласился со словами Дональда Трампа о Второй мировой войне.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько высказываний об участии США во Второй мировой войне. Он отметил, что Соединенные Штаты были «доминирующей силой» во время этой войны.

– Думаю, День Победы – самый главный праздник нашей страны, для всех семей. В этот день мы с семьей собираемся за столом, смотрим военные фильмы, обязательно смотрим парад Победы. Вообще увлекаюсь историей Великой Отечественной войны. Собираю кое‑какие военные артефакты.

– Как относитесь к тому, когда кто‑то, как Дональд Трамп, говорит, что на самом деле Вторую мировую войну выиграли США, а не СССР?

– Это то же самое, как некоторые страны переписывают историю Великой Отечественной войны. Хотя все люди знают, что Великую Отечественную войну выиграл советский солдат. Конечно, не без помощи Америки, союзников. Но главный победитель – это Советский Союз.

– Для вас странно видеть, как история переписывается?

– Вот я и не понимаю, как на это реагировать. Раздражаешься, конечно, когда мировые лидеры такое говорят. А такие страны, как Эстония, Литва и Латвия, сносят у себя памятники. Это очень раздражает, – заявил бывший защитник «Зенита» и сборной России.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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