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Призер Олимпиады-2024 по регби Райсукэ погиб после столкновения машины с поездом

Серебряный призер Олимпийских игр-2024, регбист сборной Фиджи Хосая Райсукэ погиб в ДТП.

Как сообщает La Depeche, трагедия произошла сегодня утром около тренировочного центра в Левезу (Франция). Автомобиль 30-летнего спортсмена столкнулся на железнодорожном переезде с поездом, который протащил машину на несколько десятков метров.

Райсукэ скончался на месте, точные обстоятельства происшествия еще выясняются.

Французский клуб «Кастр», за который выступал регбист, выразил соболезнования.

«Вся семья «Кастра» опустошена этой ужасной новостью. Хосая был членом нашего клуба с 2021 года, замечательным товарищем, которого все очень любили, в том числе болельщики. Мы выражаем искренние соболезнования, наши мысли с его семьей и близкими», – говорится в заявлении клуба.

Райсукэ на Играх-2024 в Париже завоевал серебряную медаль турнира по регби-7.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: La Depeche
logoКастр Олимпик
Хосая Райсукэ
происшествия
logoсборная Фиджи (регби-7)
Регби-7
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