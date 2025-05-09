«Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций 28 мая

«Челси» и «Бетис» стали финалистами Лиги конференций.

В полуфинале клуб из Англии обыграл «Юргорден » (4:1, 1:0) а клуб Ла Лиги прошел «Фиорентину» (4:3 по сумме двух матчей).

Финал четвертого розыгрыша Лиги конференций пройдет 28 мая во Вроцлаве.