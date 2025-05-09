«Челси» и «Бетис» встретятся в финале Лиги конференций 28 мая
«Челси» и «Бетис» стали финалистами Лиги конференций.
В полуфинале клуб из Англии обыграл «Юргорден» (4:1, 1:0) а клуб Ла Лиги прошел «Фиорентину» (4:3 по сумме двух матчей).
Финал четвертого розыгрыша Лиги конференций пройдет 28 мая во Вроцлаве.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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