Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, разгромив «Атлетик» в обоих матчах – 3:0 и 4:1. Маунт сделал дубль на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» (4:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Микель Хаурегисар открыл счет на 31-й минуте после ошибки Харри Магуайра. Мэйсон Маунт, вышедший на замену на 62-й минуте, сравнял счет на 72-й. Каземиро на 79-й вывел «Юнайтед» вперед. На 91-й Маунт стал автором дубля.
«МЮ» вышел в финал Лиги Европы.
Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Олд Траффорд
Завершен
4 - 1
-xG-
Первый матч: 3:0
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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