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  • «Манчестер Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, разгромив «Атлетик» в обоих матчах – 3:0 и 4:1. Маунт сделал дубль на «Олд Траффорд»
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«Манчестер Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, разгромив «Атлетик» в обоих матчах – 3:0 и 4:1. Маунт сделал дубль на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» (4:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Хаурегисар открыл счет на 31-й минуте после ошибки Харри Магуайра. Мэйсон Маунт, вышедший на замену на 62-й минуте, сравнял счет на 72-й. Каземиро на 79-й вывел «Юнайтед» вперед. На 91-й Маунт стал автором дубля.

«МЮ» вышел в финал Лиги Европы.

Лига Европы. Полуфинал
8 мая 19:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
4 - 1
-xG-
Атлетик
Матч окончен
  Маунт
90’
+1’
Доргу
90’
+1’
89’
Саннади
  Хейлунд
85’
Каземиро   Майну
81’
Линделеф   Амасс
81’
  Каземиро
79’
78’
Беренгер
78’
Нуньес
73’
Прадос   Весга
  Маунт
72’
67’
Унаи Гомес   Гурусета
Гарначо   Диалло
63’
Угарте   Маунт
62’
Мазрауи   Шоу
62’
62’
Джало   Олабаррьета
61’
Горосабель   Де Маркос
61’
Руис де Галаррета   Прадос
Каземиро
59’
2тайм
Перерыв
39’
Хаурегисар
31’
  Хаурегисар
Мазрауи
25’
Манчестер Юнайтед
Онана, Йоро, Магуайр, Линделеф, Бруну Фернандеш, Гарначо, Доргу, Каземиро, Угарте, Мазрауи, Хейлунд, Байындыр, Хитон, Амасс, Фредриксон, Шоу, Камасон, Эриксен, Майну, Маунт, Диалло, Мантато
Запасные: Хитон, Фредриксон, Камасон, Эриксен, Мантато, Линделеф, Гарначо, Каземиро, Угарте, Мазрауи, Байындыр
1тайм
Атлетик:
Агирресабала, Берчиче, Нуньес, Йерай Альварес, Горосабель, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Унаи Гомес, Беренгер, Джало, Саннади, Унаи Симон, Паредес, Лекуэ, Де Маркос, Бойро, Весга, Прадос, Каналес, Рего Мора, Варела Парра, Гурусета, Олабаррьета
Запасные: Хитон, Фредриксон, Камасон, Эриксен, Мантато, Линделеф, Гарначо, Каземиро, Угарте, Мазрауи, Байындыр
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Первый матч: 3:0

Статистика Лиги Европы

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига Европы УЕФА
онлайны
logoМанчестер Юнайтед
logoАтлетик
logoМикель Хаурегисар
logoХарри Магуайр
logoМэйсон Маунт
logoКаземиро
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