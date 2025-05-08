«Манчестер Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, разгромив «Атлетик» в обоих матчах – 3:0 и 4:1. Маунт сделал дубль на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Атлетик» (4:1) в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Микель Хаурегисар открыл счет на 31-й минуте после ошибки Харри Магуайра. Мэйсон Маунт, вышедший на замену на 62-й минуте, сравнял счет на 72-й. Каземиро на 79-й вывел «Юнайтед» вперед. На 91-й Маунт стал автором дубля.

«МЮ» вышел в финал Лиги Европы.

Первый матч: 3:0

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