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Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд

Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле.

Возглавляющий ЦСКА специалист выиграл приз Winline лучшему тренеру чемпионата в апреле.

Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

Главный тренер ЦСКА стал первым во всех трех голосованиях: его выбрали четыре из пяти экспертов РПЛ, три из пяти комментаторов «Матч Премьер» и 70 процентов проголосовавших болельщиков.

В апреле ЦСКА при Николиче набрал 10 очков в 4 матчах, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

Николич победил в номинации во втором месяце подряд. Он также был лучшим тренером в марте.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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