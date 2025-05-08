Николич признан Winline лучшим тренером РПЛ во втором месяце подряд
Марко Николич признан лучшим тренером РПЛ в апреле.
Возглавляющий ЦСКА специалист выиграл приз Winline лучшему тренеру чемпионата в апреле.
Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин») и Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Главный тренер ЦСКА стал первым во всех трех голосованиях: его выбрали четыре из пяти экспертов РПЛ, три из пяти комментаторов «Матч Премьер» и 70 процентов проголосовавших болельщиков.
В апреле ЦСКА при Николиче набрал 10 очков в 4 матчах, одержав три победы и один раз сыграв вничью.
Николич победил в номинации во втором месяце подряд. Он также был лучшим тренером в марте.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
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