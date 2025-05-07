Мхитарян 5 раз выходил в финал еврокубков с 4 клубами. Генрих побеждал в ЛЕ и ЛК и может выиграть ЛЧ

Генрих Мхитарян вышел в финал еврокубкового турнира в пятый раз.

«Интер» победил «Барселону» на стадии полуфинала Лиги чемпионов (3:3, 4:3) и пробился в решающий раунд турнира. Его соперником станет «ПСЖ» или «Арсенал ».

Мхитарян доходил до финалов еврокубковых турниров пять раз за карьеру в составе четырех клубов. В 2023 году он стал серебряным призером Лиги чемпионов – «Интер » уступил «Манчестер Сити» в решающем матче (0:1). За год до этого Генрих выиграл Лигу конференций, выступая за «Рому» (1:0 c «Фейеноордом» в заключительной игре), а в 2017-м стал победителем Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед », забив «Аяксу» (2:0) в финале.

В 2019 году с «Арсеналом» армянский футболист вышел в финал ЛЕ, однако пропустил игру против «Челси» (1:4), которая проводилась в столице Азербайджана Баку.

Со статистикой Мхитаряна можно ознакомиться здесь .