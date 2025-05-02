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Бруну о том, что почти не пропускает матчи: «После смерти у меня будет куча времени, чтобы отдохнуть»

Бруну Фернандеш отвечает физиотерапевтам, что отдохнет после смерти.

В четверг «МЮ» обыграл «Атлетик» в 1/2 финала Лиги Европы (3:0). На счету Бруну два гола – с пенальти и с игры. 

«Ты должен расти, понимать, где ты находишься, за какой клуб играешь – все становится масштабнее. «Спортинг» – большой клуб, но «Юнайтед» – глобальный клуб. Внимание к нам, давление – все это очень велико. Но это и есть футбол. Это то, что мы любим.

Если честно, я чувствую давление. Каждый пенальти – это давление. Но я считаю, что в этом и есть прелесть футбола, это то, чем нужно наслаждаться, потому что когда я завершу карьеру, это давление исчезнет, и тогда я наконец-то расслаблюсь.

Именно это я всегда говорю тренеру и физиотерапевтам, когда они просят меня отдохнуть, что после смерти будет куча времени, чтобы полежать и отдохнуть», – сказал полузащитник «МЮ» в интервью TNT Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoБруну Фернандеш
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