Иньяки Уильямс о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «Хейлунд упал при малейшем контакте. Перед этим была рука Гарначо, которую судья не заметил»

Иньяки Уильямс указал на ошибку судьи в матче с «Манчестер Юнайтед».

«Атлетик» уступил манкунианцам со счетом 0:3 в первом матче 1/2 финала Лиги Европы . В первом тайме арбитр Эспен Эскос назначил пенальти в пользу англичан – Дани Вивиан придержал Расмуса Хейлунда в штрафной площади после прострела с фланга.

За несколько секунд до этого вингер «Юнайтед» Алехандро Гарначо поскользнулся в ходе атаки, и мяч, возможно, попал ему в руку.

«Я думаю, что мы здесь для того, чтобы сделать все, что в наших силах, и соперники тоже. Есть несколько моментов, которые вызывают сомнения. В эпизоде перед назначением пенальти была рука Гарначо, которую судья не заметил. Затем была борьба борьба между Хейлундом и Вивианом. При малейшем контакте он [Расмус] упал, и очень жаль, что судья назначил [пенальти].

Мы были не очень остры, не нужно оправдываться. Мы проигрываем со счетом 0:3, но мы способны отыграться. Мы уже видели, что «Лион» доставил им проблемы на их стадионе, и мы собираемся попытаться.

Работа, которую мы выполняли в течение всего сезона, говорит сама за себя, мы находимся на пути к мечте. Наши болельщики всегда поддерживали нас, при поражении 0:3 они нас не бросают. Мы собираемся выложиться на полную», – сказал вингер «Атлетика ».

Фото: кадр из трансляции