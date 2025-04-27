Аморим выиграл 6 из 23 матчей АПЛ. «МЮ» набирает 1,04 очка за тур при португальце
«Манчестер Юнайтед» набирает в среднем чуть больше одного очка при новом тренере.
Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 34-м туре АПЛ.
Манкунианцы провели под руководством португальца 23 игры в чемпионате и набрали 24 балла (в среднем 1,04 за матч). «МЮ» одержал лишь 6 побед за это время, а также потерпел 11 поражений и 6 раз сыграл вничью.
В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Брентфордом». Игра пройдет 4 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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