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Аморим выиграл 6 из 23 матчей АПЛ. «МЮ» набирает 1,04 очка за тур при португальце

«Манчестер Юнайтед» набирает в среднем чуть больше одного очка при новом тренере.

Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 34-м туре АПЛ.

Манкунианцы провели под руководством португальца 23 игры в чемпионате и набрали 24 балла (в среднем 1,04 за матч). «МЮ» одержал лишь 6 побед за это время, а также потерпел 11 поражений и 6 раз сыграл вничью.

В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Брентфордом». Игра пройдет 4 мая.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
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