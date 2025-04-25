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  • Руслан Пименов: «Крылья» готовы продать Сергеева только за большие деньги. «Динамо» купило Глебова за 8 млн евро. Иван стоит не дешевле»
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Руслан Пименов: «Крылья» готовы продать Сергеева только за большие деньги. «Динамо» купило Глебова за 8 млн евро. Иван стоит не дешевле»

Руслан Пименов высказался о возможности продажи Ивана Сергеева.

Нападающий «Крыльев Советов» забил 8 голов в 18 матчах сезона Мир РПЛ.

– Несмотря на отличную весну Ивана Сергеева, я не слышал об интересе к нему со стороны других клубов.

– «Локомотив»?

– Наверное, это было, когда он еще принадлежал «Зениту». К нам по Сергееву пока никто не обращался. Естественно, мы нацелены сохранить Сергеева на следующий сезон.

– Если предложат хорошую сумму?

– Смотря какую. Мы готовы продать Сергеева только за большие деньги.

– 5 млн евро?

– Мало. Иван – слишком дорогой футболист, суперигрок.

Вот «Динамо» купило Глебова за 8 млн евро. Суперигрок? Супер. А у нас есть человек, который делает результат. Сергеев стоит не дешевле Глебова», – заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoКрылья Советов
logoЛокомотив
logoЗенит
logoИван Сергеев
logoРуслан Пименов
logoДанил Глебов
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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