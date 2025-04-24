Роналдо продает «Вальядолид» за 40 млн евро. При нем клуб дважды выбыл из Ла Лиги и близок к третьему вылету

Роналдо продаст испанский «Вальядолид» за 40 млн евро.

Как сообщает As со ссылкой на Cadena SER, бывший бразильский футболист продаст клуб в ближайшие дни или недели.

Соглашение о продаже было достигнуто несколько недель назад, но обе стороны не могут объявлять о нем до мая, поэтому покупатель пока не известен. Ожидается, что сумма сделки составит около 40 млн евро.

Роналдо владеет «Вальядолидом » с 2018 года. За это время команда дважды вылетела из Ла Лиги . Сейчас клуб занимает последнее место в чемпионате, имея лишь теоретические шансы на сохранение места в высшем дивизионе.