Роналдо продает «Вальядолид» за 40 млн евро. При нем клуб дважды выбыл из Ла Лиги и близок к третьему вылету
Роналдо продаст испанский «Вальядолид» за 40 млн евро.
Как сообщает As со ссылкой на Cadena SER, бывший бразильский футболист продаст клуб в ближайшие дни или недели.
Соглашение о продаже было достигнуто несколько недель назад, но обе стороны не могут объявлять о нем до мая, поэтому покупатель пока не известен. Ожидается, что сумма сделки составит около 40 млн евро.
Роналдо владеет «Вальядолидом» с 2018 года. За это время команда дважды вылетела из Ла Лиги. Сейчас клуб занимает последнее место в чемпионате, имея лишь теоретические шансы на сохранение места в высшем дивизионе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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