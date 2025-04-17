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У Мбаппе пять матчей нет голевых действий. Это худшая серия Килиана с 2018 года

Килиан Мбаппе с марта не забивает и не ассистирует партнерам.

Нападающему «Реала» не удалось набрать очки по системе «гол+пас» в играх с «Арсеналом» в Лиге чемпионов (0:3, 1:3).

Также результативных действий не было в матчах с «Алавесом» (1:0), «Валенсией» (1:2) и «Сосьедадом» (4:4).

В последний раз серия из пяти матчей без голов и голевых передач у Мбаппе была весной 2018 года, когда он выступал за «ПСЖ».

Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Реала» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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