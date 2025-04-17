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  • Мостовой о Кубке России: «Только у нас можно два раза вылететь и все равно пройти в финал. Представьте, если бы «Реал» продолжил играть в ЛЧ после поражения от «Арсенала». Кошмар!»
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Мостовой о Кубке России: «Только у нас можно два раза вылететь и все равно пройти в финал. Представьте, если бы «Реал» продолжил играть в ЛЧ после поражения от «Арсенала». Кошмар!»

Александр Мостовой раскритиковал формат FONBET Кубка России.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА. «Ростов» и «Динамо», проигравшие в полуфинале, продолжат выступление во втором этапе полуфинала Пути регионов.

«Ростов» опять не вылетел? Ничего себе! Я думал, что после поражения от «Зенита» ростовчане вылетели. Обалдеть!

Как я и говорил, «Спартак» продолжает у всех выигрывать, хотя тоже должен был вылететь. «Динамо» также должно было вылететь, но будет играть с красно-белыми и может пройти в финал. Где такое еще можно увидеть? Только в нашем Кубке, когда команды по два раза могут вылететь и все равно пройти в финал. Это кошмар!

При этом проигравшая команда из пары ЦСКА – «Зенит» вылетает окончательно. Армейцы обыграли «Динамо», но вылетят от «Зенита», а динамовцы обыграют «Спартак». Красно-синие скажут: «Ни фига себе. Они в финале, а мы дома будем смотреть».

Это не Кубок, я об этом говорю три года. Кубок есть Кубок: проиграл – вылетел. Представьте, если бы «Реал» сейчас продолжил бы выступать в Лиге чемпионов после поражения от «Арсенала», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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