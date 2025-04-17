Карвахаль повздорил с Сака в перерыве матча с «Арсеналом» из-за удара Букайо паненкой. Травмированного защитника «Реала» могут отстранить на 4 матча ЛЧ, если инцидент внесен в протокол

Даниэлю Карвахалю грозит дисквалификация в ЛЧ за стычку с Букайо Сака.

Вчера «Реал» уступил «Арсеналу » в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» (1:2, первая игра – 0:3) и вылетел из турнира.

В перерыве матча Карвахаль, восстанавливающийся после полученной в октябре травмы колена, повздорил с Сака у входа в подтрибунное помещение – во время ссоры защитник «Реала» схватил вингера «Арсенала» за шею сзади и что-то эмоционально ему высказал.

По данным As , Карвахаль был недоволен попыткой Сака исполнить паненкой пенальти в 1-м тайме – Тибо Куртуа сделал сэйв после его удара.

Сообщается, что в случае, если арбитр Франсуа Летексье внес эпизод в протокол матча, то УЕФА может дисквалифицировать Карвахаля на срок до 4 матчей, один из защитник может получить за выход в техническую зону «Реала», а еще три – за нападение на игрока или другого участника матча.

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