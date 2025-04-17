  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карвахаль повздорил с Сака в перерыве матча с «Арсеналом» из-за удара Букайо паненкой. Травмированного защитника «Реала» могут отстранить на 4 матча ЛЧ, если инцидент внесен в протокол
70

Карвахаль повздорил с Сака в перерыве матча с «Арсеналом» из-за удара Букайо паненкой. Травмированного защитника «Реала» могут отстранить на 4 матча ЛЧ, если инцидент внесен в протокол

Даниэлю Карвахалю грозит дисквалификация в ЛЧ за стычку с Букайо Сака.

Вчера «Реал» уступил «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» (1:2, первая игра – 0:3) и вылетел из турнира.

В перерыве матча Карвахаль, восстанавливающийся после полученной в октябре травмы колена, повздорил с Сака у входа в подтрибунное помещение – во время ссоры защитник «Реала» схватил вингера «Арсенала» за шею сзади и что-то эмоционально ему высказал.

По данным As, Карвахаль был недоволен попыткой Сака исполнить паненкой пенальти в 1-м тайме – Тибо Куртуа сделал сэйв после его удара.

Сообщается, что в случае, если арбитр Франсуа Летексье внес эпизод в протокол матча, то УЕФА может дисквалифицировать Карвахаля на срок до 4 матчей, один из защитник может получить за выход в техническую зону «Реала», а еще три – за нападение на игрока или другого участника матча.

Фэйспалм от паненки, стычка с Карвахалем, празднование Анри – горки Сака с «Реалом» в трех сценах

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
происшествия
Франсуа Летексье
logoБукайо Сака
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета звонил Гвардиоле перед ответным матчем с «Реалом»: «Я здесь во многом благодаря ему. Пеп очень вдохновлял меня, всегда буду ему благодарен»
44сегодня, 08:34
Мбаппе освистали на «Бернабеу» во время замены в матче с «Арсеналом». У форварда «Реала» 0+0 в 1/8 и 1/4 ЛЧ
41сегодня, 08:21
Артета впечатлен игрой Сака против «Реала»: «Не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забив с игры и не позволив промаху повлиять на него – в своем 1-м матче на «Бернабеу»
54сегодня, 07:16
Главные новости
Дюгарри о Дешаме: «Ты либо с ним, либо против него. Мы и так не нравились друг другу, а потом он разозлился, когда я раскритиковал то, что он не взял Бензема на Евро-2016»
30 минут назад
Туфан Садыгов: «Химки» недостойны негативного давления, которое оказывается в прессе. Много команд банкротилось, прекращало существование – мы свои обязанности выполняем»
1031 минуту назад
Адиев провел тренировку с дублем «Химок». Игроки основы продолжают бойкот и будут заниматься самостоятельно («РБ Спорт»)
2931 минуту назад
Экс-жена Тимощука о переходе в «Зенит»: «Из «Шахтера» никто не хотел уходить, но из Петербурга было легче вырваться. Толик хотел в европейском клубе поиграть, выбор был не из-за денег»
848 минут назад
Ван Дейк о новом контракте: «Я очень счастлив и горд. Мои планы всегда были связаны с «Ливерпулем», у меня не было сомнений. Это место для меня и моей семьи»
11сегодня, 10:32
Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем»
26сегодня, 10:12Фото
Игра для болельщиков «Локо» – забейте гол мимо поезда. Взамен – баллы из программы лояльности клуба «Состав»!
сегодня, 10:00Спецпроект
«Хватит за 30 сребреников пытаться раскачивать нашу лодку». Медведев о будущем Семака в «Зените»
57сегодня, 09:53
Бразильский бизнесмен пытается организовать назначение Анчелотти в сборную. Тренер «Реала» признал, что его будущее в клубе под вопросом после вылета от «Арсенала» в ЛЧ
7сегодня, 09:48
Дюгарри о Зидане в сборной Франции: «Этого ждет вся страна, его победоносный футбол вернет фанатам радость. Никто не думал, что Зинедин выиграет 3 ЛЧ подряд – даже он сам, возможно»
73сегодня, 09:41
Ко всем новостям
Последние новости
Уолкотт об ЛЧ: «Теперь «Арсенал» будет фаворитом, они способны пройти весь путь. У «Интера» тоже есть реальный шанс из-за того, как они защищаются»
4 минуты назад
Президент Аргентиныо Скалони: «Этот парень как Гардель. Он выдержал все, что о нем говорили. Хотел бы я порадовать аргентинцев так же сильно, как сборная»
18 минут назад
Агент Захаряна о травме: «Когда Арсен восстановится, ответа нет. Был рецидив, его нужно долечить, чтобы не стало хуже»
118 минут назад
«По ценам на недвижимость Казань уже перегнала Петербург. Это один из лучших городов, в него вкладывает очень много средств и все делается во благо народа». Грицаенко о жизни в городе
1143 минуты назад
Фонсека о 9-месячном бане за крик судье в лицо: «Я заплатил за то, что был в «Лионе» – из меня хотели сделать пример на фоне ситуации с судейством. Я сожалею, что поступил неправильно, но это несправедливо»
245 минут назад
Ван Дейк не вел переговоров с другими клубами. Зарплата защитника при продлении с «Ливерпулем» не снизилась, как и у Салаха (Бен Джейкобс)
145 минут назад
«Боруссия» снизила цену на Гиттенса до 50 млн евро. Вингер мечтает об АПЛ (Кристиан Фальк)
4сегодня, 10:29
Бывший ассистент Амарала близок к уходу из «Спартака» в конце сезона. Пинту возглавлял селекционный департамент (Metaratings)
5сегодня, 10:17
Глава AFA о назначении Скалони: «Сборной устроили похороны. Если бы я послушал СМИ, то привел бы тренеров, которых хотели они. Я знал, что никто из них не даст Аргентине то, что нужно»
4сегодня, 10:01
Вратарь «Чикаго» отказался подписать футболку «Барсы» после игры с «Интером» Месси. Брэйди сказал настаивавшему фанату: «Это не наше»
3сегодня, 09:41