Тотти дал интервью Черданцеву. Чемпион мира и легенда «Ромы» посетил студию «Матч ТВ»

Георгий Черданцев взял интервью у Франческо Тотти.

Комментатор и телеведущий в эфире «Матч ТВ» пообщался с легендарным футболистом «Ромы» и чемпионом мира в составе сборной Италии.

7 апреля Тотти прилетел в Москву. Франческо стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025 – мероприятие состоится 8 апреля.

Ранее на рекламных экранах в Москве появилось изображение Тотти с надписью: «Император едет в третий Рим».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ »

Тотти о поездке в Россию: «Я не политик и не дипломат, я пропагандирую ценности спорта по всему миру»