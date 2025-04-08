Тотти дал интервью Черданцеву. Чемпион мира и легенда «Ромы» посетил студию «Матч ТВ»
Георгий Черданцев взял интервью у Франческо Тотти.
Комментатор и телеведущий в эфире «Матч ТВ» пообщался с легендарным футболистом «Ромы» и чемпионом мира в составе сборной Италии.
7 апреля Тотти прилетел в Москву. Франческо стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025 – мероприятие состоится 8 апреля.
Ранее на рекламных экранах в Москве появилось изображение Тотти с надписью: «Император едет в третий Рим».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Тотти о поездке в Россию: «Я не политик и не дипломат, я пропагандирую ценности спорта по всему миру»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости