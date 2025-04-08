  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тотти дал интервью Черданцеву. Чемпион мира и легенда «Ромы» посетил студию «Матч ТВ»
Фото
39

Тотти дал интервью Черданцеву. Чемпион мира и легенда «Ромы» посетил студию «Матч ТВ»

Георгий Черданцев взял интервью у Франческо Тотти.

Комментатор и телеведущий в эфире «Матч ТВ» пообщался с легендарным футболистом «Ромы» и чемпионом мира в составе сборной Италии.

7 апреля Тотти прилетел в Москву. Франческо стал главной приглашенной звездой премии РБ-2025 – мероприятие состоится 8 апреля. 

Ранее на рекламных экранах в Москве появилось изображение Тотти с надписью: «Император едет в третий Рим».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Тотти о поездке в Россию: «Я не политик и не дипломат, я пропагандирую ценности спорта по всему миру»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoФранческо Тотти
logoРома
logoСборная Италии по футболу
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoсерия А Италия
Букмекеры
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Приглашение Тотти в Москву обошлось в шестизначную сумму в евро». Гендиректор «РБ» о визите экс-игрока «Ромы» в Россию
24 апреля, 13:57
Директор «РБ» Погосян: «Тотти подтвердил, что приедет в Москву. На премии будет Мостовой – в качестве царя России он примет императора Рима»
141 апреля, 08:21
Тотти о поездке в Россию: «Я не политик и не дипломат, я пропагандирую ценности спорта по всему миру»
6525 марта, 19:13
«Правда ли, что Путин – фанат «Ромы»?» Тотти присудили сатирическую премию «Золотой тапир» за возможную поездку в Россию, экс-футболист отказался брать награду
3225 марта, 18:31
Тотти о приглашении на премию РБ-2025 в Москву: «Поеду ли я в Россию? Посмотрим»
321 марта, 09:54
Главные новости
Сака о расизме в адрес Винисиуса: «У него были трудности, но он показал, что он выше этого»
6вчера, 21:49
Неймар в костюме с эмблемой Бэтмена посетил раздевалку «Сантоса» перед матчем. Форвард не играет из-за травмы
26вчера, 21:38Фото
Жулио Баптиста о шансах «Реала» на требл: «Для «Мадрида» нет ничего невозможного. Все будет зависеть от обстоятельств»
9вчера, 21:27
Роналдиньо о «Золотом мяче»: «Явных фаворитов становится все меньше. Борьба стала более открытой с тех пор, как Месси и Роналду в каком-то смысле выбыли из игры»
14вчера, 21:12
Хавбек «Болоньи» Ндойе пяткой забил «Наполи», находясь спиной к воротам. Мяч перелетел Жезуса, попал в перекладину и отскочил в сетку
10вчера, 20:59Фото
FA не накажет «МЮ» за кричалки фанатов про маму Фодена на дерби с «Ман Сити»
4вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграл вничью с «Болоньей»
128вчера, 20:45
«Интер» опережает «Наполи» на 3 очка после 31-го тура. «Аталанта» отстает на 10 баллов от лидера Серии А
9вчера, 20:43
«Наполи» сыграл вничью с «Болоньей» – 1:1. У команды Конте всего 2 победы в 9 последних матчах
19вчера, 20:43
Анчелотти допускает, что людям надоело видеть его на посту тренера «Реала»: «Может быть. Но важно то, что я не надоел главному человеку в клубе»
18вчера, 20:19
Ко всем новостям
Последние новости
15-летний хавбек «Лестера» Монга дебютировал в АПЛ. Моложе был только Нванери из «Арсенала»
3вчера, 22:01Фото
Вальдано о том, что «Реал» может победить, не заслуживая этого: «Это клуб, который исторически преступает законы логики»
6вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Осасуна» сыграла вничью с «Леганесом»
550вчера, 20:59
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
537вчера, 20:58
Микель Артета: «Реал» установил новые стандарты в мире футбола, но у него есть слабости, как и у всех. «Арсенал» должен сосредоточиться на своих сильных сторонах»
4вчера, 20:33
«Нам предстоит сыграть против маленькой команды из Парижа». Глава «Ботафого» Текстор высказался о клубном ЧМ – он также владеет «Лионом»
7вчера, 19:45
Николич провел 500-й матч в качестве главного тренера. До ЦСКА серб тренировал «Локомотив» в России
3вчера, 19:29
Форвард ЦСКА Алеррандро о морозе: «В Бразилии я играл при +38, а тут -8! Было трудно перестроиться, но к климату можно привыкнуть»
2вчера, 19:20
Алдонин о 900-м матче Акинфеева: «Игорь с момента дебюта был на голову сильнее многих – в этом его величие. В юношестве у него был румянец на щечках, но застать его врасплох было невозможно»
4вчера, 18:57
Анчелотти об освистывании Винисиуса в игре с «Валенсией»: «Я с ним не разговаривал. Если у него не получается сыграть хорошо, в следующем матче он играет лучше»
4вчера, 18:46