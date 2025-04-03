В раздевалке «Реала» верят, что обыграют «Барсу» в финале Кубка. Игроки считают главным выдержать первые 60 минут, так как уверены, что превосходят каталонцев физически (Эду Агирре)

В «Реале» считают, что обыграют «Барсу» в финале Кубка Испании за счет физики.

Накануне «Барселона » обыграла «Атлетико» в ответном полуфинале турнира со счетом 1:0 (первый матч – 4:4). В финале 26 апреля каталонцы встретятся с «Реалом», который прошел «Сосьедад» (1:0, 4:4).

Журналист Эду Агирре рассказал в программе El Chiringuito, что поговорил «с очень важными людьми» из раздевалки «Реала» после окончания матча «Барселоны». Они сказали ему, что «Барса» играла очень хорошо и была суперкомандой, особенно в первые 60 минут. Затем же «Барса» просела.

«Мы можем победить «Барсу» – буквально так мне сказали. «Если мы будем усердно работать и бороться, если выдержим первые 60 минут, мы победим их, потому что физически «Реал Мадрид » превосходит «Барсу». Если мы сможем усердно работать и бороться в течение первых 60 минут, мы выиграем финал», – добавил Агирре.