Месси забил во 2-м матче подряд после пропуска 3 игр. У форварда «Интер Майами» 4+2 в 5 встречах сезона

Лионель Месси забил гол во втором матче подряд после пропуска трех игр.

Форвард «Интер Майами » отличился в игре МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1), продлив результативную серию (4+2) со старта сезона до 5 матчей.

Сегодня Месси забил первый гол в сезоне МЛС. Ранее 37-летний аргентинец поражал ворота только в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.