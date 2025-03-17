Месси забил во 2-м матче подряд после пропуска 3 игр. У форварда «Интер Майами» 4+2 в 5 встречах сезона
Лионель Месси забил гол во втором матче подряд после пропуска трех игр.
Форвард «Интер Майами» отличился в игре МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1), продлив результативную серию (4+2) со старта сезона до 5 матчей.
Сегодня Месси забил первый гол в сезоне МЛС. Ранее 37-летний аргентинец поражал ворота только в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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