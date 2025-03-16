«Грозный отличается от Москвы, но он такой же красивый. Не слушайте тех, кто говорит что-то плохое, приезжайте». Защитник «Ахмата» Гандри о городе
Надер Гандри поставил Грозный в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом.
– Много иностранных игроков говорили о том, что Грозный – впечатляющее и особенное место.
– Грозный – красивый город. В этом городе у людей другая ментальность, потому что все мусульмане. Я тоже мусульманин, но я родился во Франции, в Париже.
Каждое место отличается друг от друга. Грозный отличается от Москвы, но он такой же красивый город. Не слушайте тех, кто говорит что-то плохое о городе, приезжайте в Грозный!
– Можете назвать ваш топ городов в России?
– Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Краснодар, Казань, – сказал тунисский защитник «Ахмата» Гандри.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости