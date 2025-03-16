«Грозный отличается от Москвы, но он такой же красивый. Не слушайте тех, кто говорит что-то плохое, приезжайте». Защитник «Ахмата» Гандри о городе

Надер Гандри поставил Грозный в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом.

– Много иностранных игроков говорили о том, что Грозный – впечатляющее и особенное место.

– Грозный – красивый город. В этом городе у людей другая ментальность, потому что все мусульмане. Я тоже мусульманин, но я родился во Франции, в Париже.

Каждое место отличается друг от друга. Грозный отличается от Москвы, но он такой же красивый город. Не слушайте тех, кто говорит что-то плохое о городе, приезжайте в Грозный!

– Можете назвать ваш топ городов в России?

– Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Краснодар, Казань, – сказал тунисский защитник «Ахмата » Гандри .