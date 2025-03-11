Канчельскис о том, что Кантона ударил ногой фаната: «Он прав. Ты только что получил красную, а тебе какой-то пьяный чудик с трибуны орет, оскорбляя самое святое – семью. Эрик – великий игрок»

Андрей Канчельскис вспомнил, как Эрик Кантона ударил ногой болельщика.

– Вы ведь играли за «МЮ» в том скандальном матче против «Кристал Пэлас» в 1995 году, когда один из лучших футболистов мира Эрик Кантона нокаутировал на трибуне фаната ударом кунг-фу. Как это все выглядело вблизи?

– Вообще, Эрик сам по себе был вспыльчивым, легко выходил из себя. Великий игрок, хотя во Франции у него мало что получилось. Кантона был один такой – своеобразный, всегда готов отстаивать свою позицию, бесстрашный. Считаю, в том эпизоде он был прав.

Представьте себе: ты только что получил красную карточку, уходишь со стадиона, а тебе какой-то пьяный чудик с трибуны орет, оскорбляя самое святое – твою семью. Я вообще не понимаю, как того фаната пустили на стадион. Он ведь был нетрезв.

– Что было в раздевалке?

– Эрик был спокоен, ничего не говорил. Молодец еще и сэр Алекс Фергюсон . Он ничего не сказал Кантона ни сразу после игры, ни в автобусе по пути из Лондона в Манчестер . Наверное, понимал, что Эрик может вскипеть. Только на следующий день у них была какая-то беседа, но о чем – не знаю. А ведь Фергюсон мог включить свой знаменитый «пылесос» (смеется).

– Или еще как называли это в Англии – «фен», да?

– Кстати, этот термин придумал Пол Скоулз. Когда Фергюсон был зол на какого-то игрока, то так пихал ему… И не отпускал бедолагу, прилипал к нему, как пылесос к ковру. Пора уже выходить на второй тайм, перерыв заканчивается, а сэр Алекс продолжает утюжить его (смеется). Бывало такое, – сказал бывший полузащитник «МЮ».