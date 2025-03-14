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Коул Палмер: «Не представляю, что бы я делал, если бы не футбол. В нашем районе Манчестера все занимались футболом или наркотиками»

Коул Палмер не знает, чем бы занимался, если бы не футбол.

«Я никогда не хотел уезжать из Манчестера. Но в «Сити» ты немного разочаровываешься, когда не получаешь шанса.

Я не представляю, что бы я делал, если бы не был футболистом. Вообще не представляю. Когда я рос в районе [Манчестера] Уайтэншоу, все занимались футболом или наркотиками. Есть два пути. Я просто очень люблю футбол. А без труда туда не попадешь, верно?» – сказал хавбек «Челси».

Опубликовано: Sports
Источник: Goal.com
logoКоул Палмер
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
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