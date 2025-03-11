Даниил Медведев о Салахе: «Одно время не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален»

Даниил Медведев ответил на вопросы о фэнтези-турнире английской Премьер-лиги.

Российского теннисиста попросили назвать 10 самых результативных игроков сезона в официальном фэнтези АПЛ. Медведев сразу выделил полузащитника «Ливерпуля » Мохамеда Салаха . «Очевидно. Он опережает всех примерно на 200 очков. На самом деле одно время я не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален», – признался Медведев.

Дальше теннисист назвал Александера Исака , Эрлинга Холанда и Трента Александер-Арнолда . Затем Коула Палмера , полузащитник «Челси » оказался в топе 2-м. «Палмер все еще 2-й? Последние 6-7 игр у него были очень сложные: [он приносил] 2 очка, 2 очка, 2 очка».

Следом россиянин вспомнил Криса Вуда из «Ноттингема ». На вопрос, кто проводит более удачный сезон, Вуд или сам теннисист, Медведев ответил: «Конечно он! Мой сезон ужасный, а он проводит просто великолепный!»

Он также назвал Олли Уоткинса , Матеуса Кунью и Бриана Мбемо . Последнего оставшегося игрока Медведев назвать не смог, им оказался Джастин Клюйверт , в топе официального фэнтези АПЛ полузащитник занимает 8-е место.

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