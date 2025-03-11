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  • Даниил Медведев о Салахе: «Одно время не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален»
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Даниил Медведев о Салахе: «Одно время не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален»

Даниил Медведев ответил на вопросы о фэнтези-турнире английской Премьер-лиги.

Российского теннисиста попросили назвать 10 самых результативных игроков сезона в официальном фэнтези АПЛ. Медведев сразу выделил полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. «Очевидно. Он опережает всех примерно на 200 очков. На самом деле одно время я не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален», – признался Медведев.

Дальше теннисист назвал Александера Исака, Эрлинга Холанда и Трента Александер-Арнолда. Затем Коула Палмера, полузащитник «Челси» оказался в топе 2-м. «Палмер все еще 2-й? Последние 6-7 игр у него были очень сложные: [он приносил] 2 очка, 2 очка, 2 очка». 

Следом россиянин вспомнил Криса Вуда из «Ноттингема». На вопрос, кто проводит более удачный сезон, Вуд или сам теннисист, Медведев ответил: «Конечно он! Мой сезон ужасный, а он проводит просто великолепный!»

Он также назвал Олли Уоткинса, Матеуса Кунью и Бриана Мбемо. Последнего оставшегося игрока Медведев назвать не смог, им оказался Джастин Клюйверт, в топе официального фэнтези АПЛ полузащитник занимает 8-е место.

👉 Фэнтези АПЛ на Спортсе

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoЭрлинг Холанд
logoТрент Александер-Арнолд
logoКоул Палмер
logoАлександер Исак
logoЧелси
logoНоттингем Форест
logoКрис Вуд
logoОлли Уоткинс
logoБриан Мбемо
logoДжастин Клюйверт
logoДаниил Медведев
logoФэнтези
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