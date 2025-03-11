Даниил Медведев о Салахе: «Одно время не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален»
Российского теннисиста попросили назвать 10 самых результативных игроков сезона в официальном фэнтези АПЛ. Медведев сразу выделил полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. «Очевидно. Он опережает всех примерно на 200 очков. На самом деле одно время я не брал его в фэнтези, поэтому мой сезон провален», – признался Медведев.
Дальше теннисист назвал Александера Исака, Эрлинга Холанда и Трента Александер-Арнолда. Затем Коула Палмера, полузащитник «Челси» оказался в топе 2-м. «Палмер все еще 2-й? Последние 6-7 игр у него были очень сложные: [он приносил] 2 очка, 2 очка, 2 очка».
Следом россиянин вспомнил Криса Вуда из «Ноттингема». На вопрос, кто проводит более удачный сезон, Вуд или сам теннисист, Медведев ответил: «Конечно он! Мой сезон ужасный, а он проводит просто великолепный!»
Он также назвал Олли Уоткинса, Матеуса Кунью и Бриана Мбемо. Последнего оставшегося игрока Медведев назвать не смог, им оказался Джастин Клюйверт, в топе официального фэнтези АПЛ полузащитник занимает 8-е место.
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