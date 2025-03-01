«Ливерпуль» оптимистично настроен насчет продления контрактов с Салахом и ван Дейком. Оба игрока хотят остаться
«Ливерпуль» надеется сохранить Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
Журналист Дэвид Орнстайн сообщает, что мерсисайдцы оптимистично настроены по поводу продления контрактов с ключевыми футболистами. Оба игрока тоже хотели бы остаться.
«Ливерпуль» также хотел бы согласовать новый договор с Трентом Александер-Арнолдом, однако вероятность его ухода выше, чем в случае с нидерландцем и египтянином. С другой стороны, окончательное решение пока не принято.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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