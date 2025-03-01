«Ливерпуль» оптимистично настроен насчет продления контрактов с Салахом и ван Дейком. Оба игрока хотят остаться

«Ливерпуль» надеется сохранить Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Журналист Дэвид Орнстайн сообщает, что мерсисайдцы оптимистично настроены по поводу продления контрактов с ключевыми футболистами. Оба игрока тоже хотели бы остаться.

«Ливерпуль » также хотел бы согласовать новый договор с Трентом Александер-Арнолдом , однако вероятность его ухода выше, чем в случае с нидерландцем и египтянином. С другой стороны, окончательное решение пока не принято.