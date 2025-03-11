Уэйн Руни: «Салах – лучший футболист мира. Он не всегда возвращается в защиту, но это простительно»

Уэйн Руни назвал Салаха лучшим футболистом мира.

«Мо Салах , по моему мнению, является лучшим футболистом мира на данный момент.

Он не всегда возвращается в защиту, но при таком уровне, как у него, это может быть простительно», – отметил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.