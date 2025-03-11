Уэйн Руни: «Салах – лучший футболист мира. Он не всегда возвращается в защиту, но это простительно»
Уэйн Руни назвал Салаха лучшим футболистом мира.
«Мо Салах, по моему мнению, является лучшим футболистом мира на данный момент.
Он не всегда возвращается в защиту, но при таком уровне, как у него, это может быть простительно», – отметил бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в эфире Amazon Prime.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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