Душа компании: Джек Грилиш отправился в бар после матча в Кубке Англии и угостил всех посетителей🍺

1 марта «Манчестер Сити» обыграл «Плимут» в Кубке Англии. Джек Грилиш решил отметить победу команды: после матча его заметили нетрезвым.

Игрок «Сити» выходил из паба «North Biddick Social Club», который считается одним из самых дешёвых в городе.

В пабе Джек отлично провел время: общался и фотографировался с местными и даже угостил посетителей бара, заплатив за напитки 500 фунтов.



