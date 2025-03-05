Душа компании: Джек Грилиш отправился в бар после матча в Кубке Англии и угостил всех посетителей🍺
1 марта «Манчестер Сити» обыграл «Плимут» в Кубке Англии. Джек Грилиш решил отметить победу команды: после матча его заметили нетрезвым.
Игрок «Сити» выходил из паба «North Biddick Social Club», который считается одним из самых дешёвых в городе.
В пабе Джек отлично провел время: общался и фотографировался с местными и даже угостил посетителей бара, заплатив за напитки 500 фунтов.
Именно поэтому многие в матчах не добегают, не борются до конца, и т.д и т.п..
Неужели непонятно, что без мотивации и желания рвать и метать, нереально Сити вернуться на самые высокие позиции в Европе?
С возрастными игроками, не способными дать необходимый объём работы, тоже надо прощаться.
Ещё и великодушный
Грилиш ON FIRE