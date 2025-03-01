Жирков об РПЛ: «Покупки «Спартака» ни к чему не приведут, думаю. Игроки будут больше сыгрываться. «Зенит» сейчас выглядит предпочтительнее, чем остальные»
Юрий Жирков поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.
«Думаю, фавориты на чемпионство все те же: команды, которые находятся вверху таблицы. Если выделять кого-то одного, то назову «Зенит».
Да, в трансферное окно у них многие ушли, но при этом пришли и хорошие игроки. Думаю, «Зенит» сейчас выглядит предпочтительнее, чем остальные команды.
Если говорить про «Краснодар», то у них и в том сезоне были шансы выиграть лигу, думаю, они и в этом будут бороться. У команды хорошая игра, хороший подбор футболистов.
Трансферы «Спартака»? Не знаю их новых футболистов и не знаю, что от них ждать. Вообще от «Спартака» ничего такого не жду.
Если у них было много трансферов, то и игроки будут больше сыгрываться. Думаю, их покупки ни к чему не приведут», – сказал бывший защитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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