Жирков об РПЛ: «Покупки «Спартака» ни к чему не приведут, думаю. Игроки будут больше сыгрываться. «Зенит» сейчас выглядит предпочтительнее, чем остальные»

Юрий Жирков поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.

«Думаю, фавориты на чемпионство все те же: команды, которые находятся вверху таблицы. Если выделять кого-то одного, то назову «Зенит».

Да, в трансферное окно у них многие ушли, но при этом пришли и хорошие игроки. Думаю, «Зенит» сейчас выглядит предпочтительнее, чем остальные команды.

Если говорить про «Краснодар », то у них и в том сезоне были шансы выиграть лигу, думаю, они и в этом будут бороться. У команды хорошая игра, хороший подбор футболистов.



Трансферы «Спартака »? Не знаю их новых футболистов и не знаю, что от них ждать. Вообще от «Спартака» ничего такого не жду.

Если у них было много трансферов, то и игроки будут больше сыгрываться. Думаю, их покупки ни к чему не приведут», – сказал бывший защитник «Зенита ».