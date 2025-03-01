Кристенсен выбыл на 3-4 недели из-за рецидива травмы, от которой восстановился на этой неделе. Защитник «Барсы» отыграл 26 минут в этом сезоне

Андреас Кристенсен снова травмировался.

Защитник «Барселоны» получил повреждение на тренировке.

По информации As, у футболиста случился рецидив травмы камбаловидной мышцы правой ноги, которую он получил в конце января. Датчанин пропустит еще три-четыре недели

Напомним, Кристенсен восстановился после предыдущего повреждения на этой неделе – в среду «Барселона » сообщила , что он готов играть.

В текущем сезоне Андреас провел лишь один матч – против «Валенсии» 17 августа. Он отыграл 26 минут.