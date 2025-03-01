Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
«Монако» дома разгромил «Реймс» в 24-м туре чемпионата Франции (3:0).
Все голы забил Мика Бирет, на это у него ушло 17 минут. За матч у нападающего 14 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе’‘ (+2 за игру, +12 за голы). Его выбрали 19,57% игроков.
Мика Бирет перешел в «Монако» из «Штурма» за 13 млн евро во время зимнего трансферного окна. В 7 турах Лиги 1 у нападающего уже 3 хет-трика («Осеру», «Нанту», «Реймсу»), а всего 10 голов, он – лучший бомбардир команды в чемпионате.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Лиги 1 на Спортсе’‘
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