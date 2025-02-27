  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мюллер о стиле игры: «Я не самый техничный и быстрый, поэтому люди думают, что есть какой-то секрет. Но его нет. В юности другие были более атлетичными, мне приходилось быть креативнее»
26

Мюллер о стиле игры: «Я не самый техничный и быстрый, поэтому люди думают, что есть какой-то секрет. Но его нет. В юности другие были более атлетичными, мне приходилось быть креативнее»

Томас Мюллер рассказал, в чем секрет его успеха.

– Мой секрет на самом деле вовсе не секрет. Поскольку я не самый быстрый и не самый сильный, люди всегда думают, что здесь есть какая-то тайна. Но, во-первых, я довольно хорош в базовых футбольных навыках, которые важны для моей игры, например, приеме мяча в тесных зонах или передаче.

Во-вторых, в моих действиях нет ничего нестандартного, на мой взгляд. У всего есть своя цель. Некоторые игровые ситуации настолько понятны мне, что существует только один возможный маршрут для забега – тот, который я уже выполнял бесчисленное количество раз. А затем бывают моменты, которые ты узнаешь из видеоразборов.

В таких ситуациях нужно понимать: вот именно тот эпизод, о котором говорили, и сейчас нужно сделать именно это. Еще одно, что многие недооценивают, – это повторение, повторение, повторение. Если ты совершаешь забег 14 раз впустую, то так тому и быть. Но ты обязан его сделать. Потому что на 15-й раз он может принести результат.

Сейчас мы видим это на примере Джамала [Мусиалы]. Он забивает из штрафной, потому что постоянно там оказывается.

– В «Баварии» вас не считали выдающимся талантом. Ваш бывший тренер молодежной команды Херманн Герланд говорит, что совсем не был уверен, что вы сразу сможете пробиться в профессионалы. 

– А Карл-Хайнц Румменигге говорил, что у меня средние техника и дриблинг и что я не особо быстрый. И он прав. Я бы никогда не оказался в топах легкоатлетического клуба. Но именно это мне и помогло. Поскольку другие были более атлетичными, мне приходилось быть креативнее на протяжении всей юности – иначе я бы никогда не вышел на профессиональный уровень.

Есть игроки, которые настолько быстры, что в детстве они просто прокидывают мяч мимо соперников и убегают. Им не нужно искать другое решение. Но как только они попадают на профессиональный уровень, защитники оказываются такими же быстрыми, как они. И тогда у них начинаются проблемы, – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Der Spiegel.

Мюллер придумал новое амплуа, чтобы скрыть недостатки в технике и скорости. Это сделало его звездой

Мюллер делает всех вокруг лучше. Колонка Лукомского к великому рекорду

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoТомас Мюллер
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoДжамал Мусиала
logoКарл-Хайнц Румменигге
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в «Баварии». Томас может перейти в МЛС, если не продлит контракт
3927 февраля, 09:30
Мюллер выбрал бы «Баварию», а не «Байер», для матча с инопланетянами ради спасения человечества: «Мне приходится иметь дело с журналистами каждый день, поэтому я много знаю об инопланетянах»
1724 февраля, 09:58
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
17вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
41вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
26вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
53вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
41вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
32 минуты назад
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
17вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05