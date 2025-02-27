Мюллер о стиле игры: «Я не самый техничный и быстрый, поэтому люди думают, что есть какой-то секрет. Но его нет. В юности другие были более атлетичными, мне приходилось быть креативнее»

Томас Мюллер рассказал, в чем секрет его успеха.

– Мой секрет на самом деле вовсе не секрет. Поскольку я не самый быстрый и не самый сильный, люди всегда думают, что здесь есть какая-то тайна. Но, во-первых, я довольно хорош в базовых футбольных навыках, которые важны для моей игры, например, приеме мяча в тесных зонах или передаче.

Во-вторых, в моих действиях нет ничего нестандартного, на мой взгляд. У всего есть своя цель. Некоторые игровые ситуации настолько понятны мне, что существует только один возможный маршрут для забега – тот, который я уже выполнял бесчисленное количество раз. А затем бывают моменты, которые ты узнаешь из видеоразборов.

В таких ситуациях нужно понимать: вот именно тот эпизод, о котором говорили, и сейчас нужно сделать именно это. Еще одно, что многие недооценивают, – это повторение, повторение, повторение. Если ты совершаешь забег 14 раз впустую, то так тому и быть. Но ты обязан его сделать. Потому что на 15-й раз он может принести результат.

Сейчас мы видим это на примере Джамала [Мусиалы]. Он забивает из штрафной, потому что постоянно там оказывается.

– В «Баварии» вас не считали выдающимся талантом. Ваш бывший тренер молодежной команды Херманн Герланд говорит, что совсем не был уверен, что вы сразу сможете пробиться в профессионалы.

– А Карл-Хайнц Румменигге говорил, что у меня средние техника и дриблинг и что я не особо быстрый. И он прав. Я бы никогда не оказался в топах легкоатлетического клуба. Но именно это мне и помогло. Поскольку другие были более атлетичными, мне приходилось быть креативнее на протяжении всей юности – иначе я бы никогда не вышел на профессиональный уровень.

Есть игроки, которые настолько быстры, что в детстве они просто прокидывают мяч мимо соперников и убегают. Им не нужно искать другое решение. Но как только они попадают на профессиональный уровень, защитники оказываются такими же быстрыми, как они. И тогда у них начинаются проблемы, – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Der Spiegel.

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