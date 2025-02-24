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  • Мюллер выбрал бы «Баварию», а не «Байер», для матча с инопланетянами ради спасения человечества: «Мне приходится иметь дело с журналистами каждый день, поэтому я много знаю об инопланетянах»
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Мюллер выбрал бы «Баварию», а не «Байер», для матча с инопланетянами ради спасения человечества: «Мне приходится иметь дело с журналистами каждый день, поэтому я много знаю об инопланетянах»

Томас Мюллер ответил на вопрос о матче с инопланетянами.

После матча «Баварии» и «Айнтрахта» в 23-м туре Бундеслиги (4:0) один из журналистов спросил полузащитника мюнхенского клуба о том, какому из немецких клубов он доверил бы спасение человечества. 

– Если бы завтра инопланетяне напали на Землю, подавили человечество и сказали: «Хорошо, у вас все еще есть шанс. Вы можете выбрать команду из Бундеслиги, которая сыграет против лучшей инопланетной команды», то кого бы вы выбрали, чтобы спасти нас всех – «Баварию» или «Байер»?

– Мой ответ очевиден, не так ли? Конечно, это будем мы.

Но это одна из лучших попыток получить ответ на вопрос (смеется). Мне приходится иметь дело с вами [журналистами] каждый день, поэтому я много знаю об инопланетянах, – сказал Мюллер

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
logoТомас Мюллер
logoБавария
logoБайер
logoбундеслига Германия
ахахаха
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