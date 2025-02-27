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  • Артета про 0:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал, но не хватило искры и последнего паса. Нужно чаще бить в створ»
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Артета про 0:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» доминировал, но не хватило искры и последнего паса. Нужно чаще бить в створ»

Микель Артета огорчен ничьей с «Ноттингем Форест» (0:0) в АПЛ.

«Мы показали несгибаемый характер, показали, насколько сильно хотелось победить. Мы доминировали в этой игре. Мы пытались забить разными способами. Мы действовали настойчиво, но нам не хватало той искры, того последнего паса, который нужен для того, чтобы взломать хорошо организованную команду. Нам нужно чаще бить в створ.

Эта игра сильно отличалась от прошлой. Мы защищались энергично, целеустремленно, яростно, охотно. Не то чтобы нам всего этого не хватало. Мы бились до конца, но не сумели добиться успеха.

Ситуация [в борьбе за титул] такая же, как и неделю назад, как две недели назад, как три месяца назад. Мы можем только выигрывать свои матчи и смотреть, сколько очков мы наберем.

От такого результата ощущения не очень приятные. Мы хотим побеждать», – сказал главный тренер «Арсенала».

У «Арсенала» 3 удара в створ за два последних матча. Команда Артеты не забила «Вест Хэму» и «Ноттингему»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoМикель Артета
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