«Арсенал» выиграл 1 из 4 последних матчей. В следующем туре АПЛ – «МЮ»

«Арсенал» выиграл лишь один из последних четырех матчей.

Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Ноттингем Форест » (0:0) в 27-м туре АПЛ .

Начиная с 5 февраля лондонцы также уступили «Ньюкаслу» (0:2) и «Вест Хэму» (0:1) и обыграли «Лестер» (2:0).

4 марта «Арсенал » выступит в гостях у ПСВ, а 9-го сыграет с «Манчестер Юнайтед».