«Арсенал» выиграл 1 из 4 последних матчей. В следующем туре АПЛ – «МЮ»
«Арсенал» выиграл лишь один из последних четырех матчей.
Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (0:0) в 27-м туре АПЛ.
Начиная с 5 февраля лондонцы также уступили «Ньюкаслу» (0:2) и «Вест Хэму» (0:1) и обыграли «Лестер» (2:0).
4 марта «Арсенал» выступит в гостях у ПСВ, а 9-го сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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