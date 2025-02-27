У «Арсенала» 3 удара в створ за два последних матча. Команда Артеты не забила «Вест Хэму» и «Ноттингему»
«Арсенал» за последнюю неделю нанес лишь три удара в створ.
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Ноттингем Форест» – 0:0. Из 13 ударов точным был лишь один.
22 февраля «канониры» уступили «Вест Хэму» со счетом 0:1. Они били 20 раз, в створ пришлись 2 удара.
Далее «Арсенал» встретится с ПСВ в Лиге чемпионов и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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