Морган о 0:0 «Арсенала»: «Дерьмо. Отсутствие нападающего разрушило наш сезон»
Пирс Морган словом «дерьмо» отреагировал на новую потерю очков «Арсеналом».
«Ноттингем Форест» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 27-м туре АПЛ.
Лондонцы выиграли лишь один из четырех последних матчей и в таблице на 10 очков отстают от «Ливерпуля», который ведет у «Ньюкасла» на 79-й минуте со счетом 2:0 и может увеличить отрыв до 13 очков, сыграв на матч больше.
«Дерьмо. Отсутствие нападающего разрушило наш сезон», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Морган – Артете: «Арсенал» идет в обратном направлении из-за твоего странного отказа купить топ-форварда. Нам нужен кто-то калибра Райта, Анелька, Бергкампа, Анри, ван Перси, Обамеянга»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
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