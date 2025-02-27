Морган о 0:0 «Арсенала»: «Дерьмо. Отсутствие нападающего разрушило наш сезон»

Пирс Морган словом «дерьмо» отреагировал на новую потерю очков «Арсеналом».

«Ноттингем Форест » дома сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в 27-м туре АПЛ .

Лондонцы выиграли лишь один из четырех последних матчей и в таблице на 10 очков отстают от «Ливерпуля», который ведет у «Ньюкасла» на 79-й минуте со счетом 2:0 и может увеличить отрыв до 13 очков, сыграв на матч больше.

«Дерьмо. Отсутствие нападающего разрушило наш сезон», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » Морган.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Морган – Артете: «Арсенал» идет в обратном направлении из-за твоего странного отказа купить топ-форварда. Нам нужен кто-то калибра Райта, Анелька, Бергкампа, Анри, ван Перси, Обамеянга»