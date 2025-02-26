Перерыв
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
«Арсенал» играет с «Ноттингем Форест» в 27-м туре АПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Англия. Премьер-лига 26 февраля 19:30
27 турСити Граунд
Перерыв
0 - 0
0.14XG0.52
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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