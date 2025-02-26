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«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция

«Арсенал» играет с «Ноттингем Форест» в 27-м туре АПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Англия. Премьер-лига 26 февраля 19:30
27 тур
Сити Граунд
Ноттингем Форест
Перерыв
0 - 0
0.14XG0.52
Арсенал
Коэффициенты
Перерыв
Миленкович
4’
3’
Калафьори
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Андерсон, Домингес, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Эланга, Вуд, Хеннесси, Морато, Морено, Сангаре, Йейтс, Данило, Авонийи, Силва, Соса
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Мерино, Нванери, Нето, Зинченко, Кивер, Уайт, Тирни, Парти, Кабиа, Батлер-Ойедеджи, Стерлинг

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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