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  • Морган – Артете: «Арсенал» идет в обратном направлении из-за твоего странного отказа купить топ-форварда. Нам нужен кто-то калибра Райта, Анелька, Бергкампа, Анри, ван Перси, Обамеянга»
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Морган – Артете: «Арсенал» идет в обратном направлении из-за твоего странного отказа купить топ-форварда. Нам нужен кто-то калибра Райта, Анелька, Бергкампа, Анри, ван Перси, Обамеянга»

Пирс Морган в очередной раз попросил «Арсенал» купить нападающего.

«Дорогой Микель Артета, мы теперь двигаемся в обратном направлении под твоим руководством из-за твоего странного отказа купить форварда мирового класса.

Соберись, на нужен кто-то калибра этих парней. Так что, ради бога, перестань быть таким чертовски упрямым и подпиши нам его 👇👇👇», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Морган прикрепил к своему сообщению коллаж с фотографиями бывших нападающих «Арсенала» – Иана Райта, Николя Анелька, Денниса Бергкампа, Тьерри Анри, Робина ван Перси и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Арсенал» на 11 очков отстает от «Ливерпуля» и имеет игру в запасе.

Изображение: x.com/piersmorgan

Морган об издевках «Ньюкасла» над Артетой: «Заслужил. Нужно перестать придумывать нелепые оправдания и взять ответственность за то, что не купил нападающего – «Арсенал» снова без трофея»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
logoПирс Морган
logoРобин ван Перси
logoПьер-Эмерик Обамеянг
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoНиколя Анелька
logoДеннис Бергкамп
logoМикель Артета
Иан Райт
logoТьерри Анри
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