Вигман о женской сборной Испании после приговора Рубиалесу: «Они такие храбрые. Мы должны сообщать всему миру, что солидарны с их борьбой за перемены»
Напомним, бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) поцеловал футболистку сборной Испании в губы во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года.
По итогам разбирательства суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Адвокат футболистки позднее заявил, что Эрмосо намерена подать апелляцию.
На следующий день сборная Испании обыграла Бельгию в женской Лиге наций УЕФА (3:2).
«Прежде всего, это говорит о том, что они очень хорошая команда. Это также говорит о стойкости, они такие храбрые.
Мы снова говорим об этом, потому что мы должны продолжать сообщать всему миру о солидарности с их борьбой за перемены», – сказала главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман.
Эрмосо после приговора Рубиалесу по делу о поцелуе: «Это создаст важный прецедент в социальной среде, где еще многое предстоит сделать. Вот теперь все кончено»
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