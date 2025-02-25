Тебас о «Золотом мяче»: «Мбаппе будет следующим обладателем»

Хавьер Тебас рассказал, кого считает главным претендентом на «Золотой мяч».

В 2024 году полузащитник «Манчестер Сити» Родри был признан лучшим футболистом мира по версии France Football.

«Мбаппе будет следующим обладателем», – сказал президент Ла Лиги Тебас.

Салах – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 6-й, Беллингем – 7-й, Дембеле – 11-й, Холанд – 17-й