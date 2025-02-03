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Анри о Холанде: «Если Мбаппе могут предъявить, что он плохо удерживает мяч, то и Эрлингу можно. Он страдает, если «Сити» не доминирует в игре»

Тьерри Анри оценил игру Эрлинга Холанда в матче с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» уступил «канонирам» (1:5) в 24-м туре АПЛ. Норвежский форвард забил единственный гол «горожан» в матче.

– Сможет ли Холанд выиграть «Золотой мяч», играя подобным образом?

– Смотрите, в истории есть парни, известные как бомбардиры, но все равно нужно уметь держать мяч.

Если люди могут предъявить Килиану Мбаппе то, что он плохо удерживает мяч в «Реале», они, безусловно, могут предъявить это и Холанду.

Вся команда играет хуже, не только Холанд. Мы все знаем, что Холанд будет страдать, если его команда не будет доминировать в игре.

Он будет менее эффективен, чем парень, который может забегать за спину, бежать в открывшуюся зону. Если его команда доминирует, мы знаем, что он будет забивать как хочет, – сказал экс-нападающий «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoпремьер-лига Англия
logoЭрлинг Холанд
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