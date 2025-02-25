Постекоглу об ассистах: «Самая бесполезная статистика в футболе. Мяч может отскочить от твоей спины, упасть к кому-нибудь под ноги на центральной линии, и он забьет»
Главного тренера «Тоттенхэма» попросили прокомментировать ассист Дэйна Скарлетта Деяну Кулусевски в матче с «Ипсвичем» (4:1): 20-летний форвард, находясь на своей половине поля, головой переправил мяч на шведа, который прошел до штрафной площади соперника и забил 4-й гол своей команды.
«У Дэйна, как вы и сказали, было несколько сложных аренд, но это тоже часть процесса. Мы говорили про Джеда [Спенса], у которого были три трудные аренды, так что отчасти дело просто в настойчивости: игроки продолжают усердно работать и ждать своего шанса.
Он [Скарлетт] хорошо поработал. Я сказал, что, когда он вернулся, он был не в лучшей физической форме, но он усердно работает, и, надеюсь, у него будет больше возможностей.
В качестве отступления я должен сказать, что ассисты – самая бесполезная статистика в мировом футболе. Серьезно, мяч может отскочить от твоей спины, упасть к кому-нибудь под ноги на центральной линии, и он забьет – и это будет голевая передача. Так что [статистика ассистов] меня не впечатляет, но голевая передача Дэйна была хорошей», – сказал Постекоглу.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий