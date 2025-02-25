  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Постекоглу об ассистах: «Самая бесполезная статистика в футболе. Мяч может отскочить от твоей спины, упасть к кому-нибудь под ноги на центральной линии, и он забьет»
43

Постекоглу об ассистах: «Самая бесполезная статистика в футболе. Мяч может отскочить от твоей спины, упасть к кому-нибудь под ноги на центральной линии, и он забьет»

Эндж Постекоглу назвал статистику голевых передач бесполезной.

Главного тренера «Тоттенхэма» попросили прокомментировать ассист Дэйна Скарлетта Деяну Кулусевски в матче с «Ипсвичем» (4:1): 20-летний форвард, находясь на своей половине поля, головой переправил мяч на шведа, который прошел до штрафной площади соперника и забил 4-й гол своей команды. 

«У Дэйна, как вы и сказали, было несколько сложных аренд, но это тоже часть процесса. Мы говорили про Джеда [Спенса], у которого были три трудные аренды, так что отчасти дело просто в настойчивости: игроки продолжают усердно работать и ждать своего шанса.

Он [Скарлетт] хорошо поработал. Я сказал, что, когда он вернулся, он был не в лучшей физической форме, но он усердно работает, и, надеюсь, у него будет больше возможностей.

В качестве отступления я должен сказать, что ассисты – самая бесполезная статистика в мировом футболе. Серьезно, мяч может отскочить от твоей спины, упасть к кому-нибудь под ноги на центральной линии, и он забьет – и это будет голевая передача. Так что [статистика ассистов] меня не впечатляет, но голевая передача Дэйна была хорошей», – сказал Постекоглу

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
logoЭндж Постекоглу
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoДжед Спенс
logoДэйн Скарлетт
logoДеян Кулусевски
logoИпсвич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эндж Постекоглу: «Если «Манчестер Сити» оправится и выиграет АПЛ в следующем сезоне – это будет более чем хорошо. Они задали беспрецедентную планку, победив 4 раза подряд»
20вчера, 15:35
«Тоттенхэм» попросил вещателей называть клуб «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры». Вариант «Тоттенхэм» просят не использовать, так как это название района, а не команды
10121 февраля, 21:23
Катастрофа «МЮ»: 15-е место, травмы и ужасная серия с «Тоттенхэмом»
14617 февраля, 07:00
Постекоглу об «МЮ»: «Амориму пришлось ставить игроков не на свои позиции и держать детей на скамейке. Добро пожаловать в мой мир. Это всего одна игра, попробуйте так два месяца»
2716 февраля, 20:41
Аморим – в топ-5 фаворитов на следующее увольнение в АПЛ. Ван Нистелрой – 1-й, Постекоглу – 2-й
1116 февраля, 19:59
Главные новости
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена», Сафонов и Хвича в старте. Смотрите игру на Спортсе’‘, Лукомский комментирует
234 секунды назадВидео
Слот о Нуньесе: «Я был недоволен им в матчах с «Вулвс» и «Виллой» – можно промахнуться, но я не могу мириться с тем, что игрок не выкладывается. Это не тот Дарвин, которого любят фанаты»
1 минуту назад
Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение. Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»
2 минуты назад
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
1398 минут назад
Кубок Италии. 1/4 финала. «Ювентус» играет с «Эмполи»
3910 минут назадLive
Фанаты «Ипсвича» скандировали «Вы гребаное дерьмо» на матче с «МЮ» после гола Филоджин-Байдейса
615 минут назад
Холанд забил 20+ голов в каждом из трех сезонов в АПЛ. Эрлинг был лучшим бомбардиром двух предыдущих чемпионатов, а в этом отстает от Салаха на 5 мячей
617 минут назад
«МЮ» пропустил первым в 7 из 10 последних матчей – во всех семи Онана был в воротах. Филоджин-Байдейс забил на 4-й за «Ипсвич»
419 минут назад
«МЮ» из-за ошибки Доргу пропустил от «Ипсвича» на 4-й минуте. Защитник сделал пас мимо Онана – Филоджин-Байдейс забил в пустые ворота
1228 минут назад
Аморим о 16-матчевой безголевой серии Хейлунда: «Команда не помогает Расмусу, не представляет угрозу. У него будет больше моментов, если «МЮ» улучшит игру»
634 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» в гостях у «Бриошена» из 4-й лиги. Онлайн-трансляция
634 секунды назадLive
«МЮ» забил в 1-м тайме впервые за 8 игр, а дважды – за 20 матчей. Сегодня – автогол «Ипсвича» и мяч де Лигта
4 минуты назад
«Ювентус» – «Эмполи». Влахович и Коло-Муани играют. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Ипсвич». 2:1 – де Лигт забил, Филоджин-Байдейс отличился после ошибки Доргу, у Морси автогол. Онлайн-трансляция
2012 минут назадLive
«Реал Сосьедад» – «Реал». Эндрик, Гюлер, Винисиус и Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
2324 минуты назад
Кубок Германии. 1/4 финала. «Лейпциг» против «Вольфсбурга»
525 минут назадLive
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». 0:1 – Холанд забил. Онлайн-трансляция
326 минут назадLive
«Ноттингем Форест» – «Арсенал». Райс, Эдегор и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
839 минут назадLive
Салах о наследии в «Ливерпуле»: «Хочу, чтобы болельщики помнили, что я все отдал городу и не ленился»
744 минуты назад
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:15
552 минуты назад