Аморим – в топ-5 фаворитов на следующее увольнение в АПЛ. Ван Нистелрой – 1-й, Постекоглу – 2-й

Букмекеры обновили котировки в линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Betfair считает Руда ван Нистелроя главным фаворитом на следующую отставку, вторым котируется Эндж Постекоглу. Также в топ-5 входит Рубен Аморим.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре. Под руководством Аморима манкунианцы проиграли 8 из 14 матчей АПЛ и выиграли 4. «МЮ» занимает 15-е место в таблице, набрав 29 очков.

Если до конца сезона АПЛ никого не уволят, сыграет коэффициент 4.33.

Топ-5 претендентов на следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Руд ван Нистелрой («Лестер») – 2.15;

2. Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 2.40;

3. Витор Перейра («Вулверхэмптон») – 3.80;

4. Иван Юрич («Саутгемптон») – 5.21;

5. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 5.51.

Ставки на Спортсе