«Тоттенхэм» попросил вещателей называть клуб «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры». Вариант «Тоттенхэм» просят не использовать, так как это название района, а не команды

«Тоттенхэм» попросил не называть клуб «Тоттенхэм».

Как сообщает The Athletic, лондонский клуб обратился к вещателям АПЛ в электронном письме под заголовком «Обновление названия клуба «Тоттенхэм Хотспур». В нем было четко указано, как клуб хочет, чтобы его называли.

Лондонцы рекомендовали называть клуб полным названием «Тоттенхэм Хотспур», а в случае сокращения использовать наименование «шпоры». Вариант «Тоттенхэм» попросили не использовать вовсе.

Клуб объясняет это так: «Тоттенхэм» – это название района [Лондона], но не клуба». Отмечается, что такая политика высказывалась еще с 2011 года.

В феврале данное руководство было разослано вещателям Премьер-лиги по всему миру. Сайт АПЛ также был осведомлен, хотя на нем и так использовались запрашиваемые формулировки.

В трансляции Sky Sports матча «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» (1:0) в прошлое воскресенье уже были отмечены перемены. В предматчевом интервью Энджа Постекоглу охарактеризовали как «главного тренера «Тоттенхэм Хотспур», а на графике использовалась надпись «шпоры». При показе предыдущих матчей команды преимущественно фигурировала надпись «Тоттенхэм».