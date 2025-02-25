Бабаев о трансферах: «Санкционная политика усиливается, больше банков попадает в периметр. Чем дальше, тем сложнее»

Роман Бабаев описал трудности, возникающие у российских клубов из-за санкций.

В сериале «Мама, мы – ЦСКА!» гендиректор московского клуба рассуждал о работе на трансферном рынке.

«Сложности никуда не исчезают. Наоборот, их становится больше.

Санкционная политика в отношении нашей страны только усиливается. Еще большее количество банков попадает в периметр санкций.

Чем дальше, тем сложнее», – описал ситуацию Бабаев.