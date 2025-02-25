Бабаев о трансферах: «Санкционная политика усиливается, больше банков попадает в периметр. Чем дальше, тем сложнее»
Роман Бабаев описал трудности, возникающие у российских клубов из-за санкций.
В сериале «Мама, мы – ЦСКА!» гендиректор московского клуба рассуждал о работе на трансферном рынке.
«Сложности никуда не исчезают. Наоборот, их становится больше.
Санкционная политика в отношении нашей страны только усиливается. Еще большее количество банков попадает в периметр санкций.
Чем дальше, тем сложнее», – описал ситуацию Бабаев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сериал «Мама, мы – ЦСКА!» на Okko
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