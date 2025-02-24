«Рома» и Пизилли продлили контракт до 2029-го. У 20-летнего хавбека 4+1 в 34 играх
«Рома» объявила о продлении контракта с Никколо Пизилли.
Новое соглашение 20-летнего хавбека с римским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
В 34 матчах во всех турнирах на счету воспитанника «джаллоросси» 4 гола и 1 ассист за карьеру в «Роме».
В прошлом году Пизилли дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ромы»
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