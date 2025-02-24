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«Рома» и Пизилли продлили контракт до 2029-го. У 20-летнего хавбека 4+1 в 34 играх

«Рома» объявила о продлении контракта с Никколо Пизилли.

Новое соглашение 20-летнего хавбека с римским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

В 34 матчах во всех турнирах на счету воспитанника «джаллоросси» 4 гола и 1 ассист за карьеру в «Роме».

В прошлом году Пизилли дебютировал за сборную Италии в матче Лиги наций.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Ромы»
logoНикколо Пизилли
logoсерия А Италия
logoРома
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