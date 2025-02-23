Маттеус про мадридское дерби в ЛЧ: «Предпочел бы встречу команд из разных стран. «Реал» пройдет в четвертьфинал, он справляется с задачей, когда это действительно важно»

Лотар Маттеус считает «Реал» фаворитом мадридского дерби в Лиге чемпионов.

«На этой стадии я бы предпочел увидеть встречу команд из разных стран. Эти два гиганта уже дважды играли друг против друга в финале, и в обоих случаях была отличная битва. В 2014-м «Реал » победил 4:1 в дополнительное время, в 2016-м – по пенальти. И в 2014-м тренеры были те же, что и сейчас: Карло Анчелотти и Диего Симеоне .

Они изучили друг друга вдоль и поперек. В этом сезоне они уже дважды встречались в чемпионате, и матчи завершились вничью.

«Реал» трижды проиграл на общем этапе ЛЧ и был вынужден играть в стыковых матчах. В играх с «Манчестер Сити» он справился с задачей – как и всегда, когда это действительно важно. Поэтому я думаю, что «Реал» пройдет в четвертьфинал, но «Атлетико » снова сделает все, чтобы этого не случилось. «Лейпциг» и «Байер» уже увидели, насколько сложно бывает на «Метрополитано», – отметил бывший защитник сборной Германии.